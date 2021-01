Legge di iniziativa popolare antifascista, via alle firme anche a Chiesina Uzzanese

Il circolo del PD di Chiesina Uzzanese informa che presso l'ufficio anagrafe del comune di Chiesina è possibile sottoscrivere, per i residenti nel comune, la legge d'iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".

Gli orario di apertura dell'ufficio sono dal Lunedì al sabato 8,30 - 12,30, giovedì 12,30 - 16,00 (pomeriggio su appuntamento).

Le legge popolare è promossa dall'Anagrafe antifascista, una comunità virtuale di valori, aperta a tutti coloro che si riconoscono in una serie di principi enunciati sulla "Carta di Stazzema" istituita nel 2018 in occasione del 70º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana dal Comune di Stazzema, dove nell'estate del 1944 si consumò la strage nazifascista di Sant'Anna.

Fonte: Ufficio stampa