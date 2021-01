Maltempo, prosegue l'allerta gialla per pioggia a Firenze

Prosegue a Firenze, per tutta la giornata di domani l’allerta gialla per la pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore”, che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Il codice giallo terminerà alla mezzanotte di lunedì, 25 gennaio.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Le precipitazioni hanno interessato prevalentemente il pistoiese e la lunigiana, ma domani, secondo gli esperti, saranno più intense anche sulla piana fiorentina e sull’aretino.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa