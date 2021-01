Maltempo nel Pisano, decine di interventi. Grosso albero cade sull'Aurelia

Oggi, poco dopo le 12, una squadra dei vigili del fuoco di Pisa é intervenuta in via Aurelia per rimuovere un grosso albero sradicato e caduto con interessamento della sede stradale e dell'illuminazione pubblica. L'albero è stato rimosso e la normale circolazione stradale ripristinata. A causa del maltempo ci sono stati molti una ventina di interventi dei vigili del fuoco per rimozione di alberi caduti o pericolanti. Aree di intervento sparse un po' in tutta la provincia, ma non ci sarebbe nessun altro intervento rilevante o danni a persone.