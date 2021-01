Maltrattamenti a madre e sorella minorenne, arrestato 20enne

I Carabinieri di San Gimignano lo hanno arrestato mentre minacciava e usava violenza nei confronti della madre e della sorella minorenne. E’ finito così nel carcere Santo Spirito di Siena, M.F. di anni 20, pregiudicato abitante nella città delle torri.

Allertati da un familiare, i militari sono intervenuti nell'abitazione: l'uomo stava minacciando i familiari che nel frattempo, impauriti da tale scatto di ira, si erano chiusi in una stanza. Il giovane non sarebbe nuovo a tali comportamenti. Nello specifico è stato sorpreso mentre minacciava la sorella al fine di farsi consegnare un telefono cellulare della madre che per paura si era chiusa in camera.

Un disagio familiare che perdurava da tempo in quella famiglia e che da oggi, anche a seguito di questo ennesimo arresto, tutti si augurano possa trovare termine. L’uomo ristretto nel carcere di Siena, su disposizione della Procura della Repubblica di Siena, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.