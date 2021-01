Polo sanitario Asl Sesto Fiorentino, progetto definitivo e riqualificazione in via Gramsci

Si tiene a precisare che la progettazione esecutiva del primo lotto della riqualificazione della sede di via Gramsci è stata completata ed è attualmente in corso la procedura di affidamento dei lavori.

Ciò è avvenuto nonostante la pandemia in atto che ha reso più difficoltosa ogni tipo di attività lavorativa ed ha costretto anche i servizi tecnici dell’Azienda ad un lavoro straordinario di adattamento continuo delle strutture ai servizi sanitari per le varie esigenze indotte dal contagio in atto (nell’area Fiorentina nel 2020 sono stati fatti 3.000.000,00 € di lavori straordinari diffusi su tutti i presidi sanitari aziendali ospedalieri e non).

Non di meno, entro il mese di Aprile saranno completate le procedure di affidamento dei lavori, che potranno essere avviati nel mese di Giugno e completati entro la fine del corrente anno, fatto salvo, è utile dirlo, un deplorato peggioramento della situazione sanitaria.

Per quanto riguarda il Nuovo distretto tra via Ariosto e via Tassoni si conferma che è stata completata la progettazione definitiva e che sarà avviata nei prossimi giorni la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei pareri per l’ottenimento del Permesso a Costruire. A conclusione delle procedure autorizzative, con l’approvazione del progetto definitivo verrà prodotto il cronogramma conclusivo per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.

Da parte del Comune di Sesto Fiorentino c’è soddisfazione per gli impegni assunti da Asl e per la prosecuzione delle procedure dell’avvio di due interventi molto importanti e attesi, grazie ai quali potranno essere potenziati i servizi sanitari sul territorio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa