Sono stati travolti dalla piena del fiume Magra i resti del ponte di Albiano Magra ad Aulla crollato l'8 aprile del 2020. Le acque hanno trascinato via anche il furgoncino rosso del corriere che era rimasto coinvolto nel crollo. I maltempo di queste ore sta causando una serie di problemi. Si segnalano diverse frane in alcune strade in Val di Vara, nello spezzino.