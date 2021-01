Rapinarono un'anziana nella sua abitazione: denunciati due giovani

La Squadra Mobile della Questura di Pistoia ha identificato e denunciato a piede libero i due giovani che nel primo pomeriggio di mercoledì 20 gennaio avevano rapinato un’anziana donna all’interno della sua abitazione strappandole dal collo la catenina in oro che indossava dandosi poi alla fuga. Si tratta di due giovani pistoiesi da poco maggiorenni ma già noti alle Forze dell’Ordine per alcuni precedenti di Polizia già accumulati nonostante la giovane età, D.G. di anni 19 e A.P. di anni 20.

Intorno alle ore 14 del 20 gennaio un uomo, dell’età di venti anni circa, con una mascherina sul volto, ha suonato il campanello dell’abitazione di un’anziana donna in via Monfalcone la quale con la sua famiglia collabora nella gestione di un bar – tabacchi posto di fianco al luogo di residenza e una volta avutala dinanzi a se le ha chiesto se poteva vendergli delle sigarette; immediatamente dopo, senza nemmeno attendere la risposta, il giovane ha aggredito la donna strappandole la catenina in oro che teneva al collo facendola così cadere in terra e si è dato immediatamente alla fuga a piedi. La vittima non ha riportato lesioni ma nei momenti successivi al fatto era in stato di shock. La vittima ha fornito una parziale descrizione del malvivente asserendo che probabilmente insieme a lui vi era anche una seconda persona a fare da palo.

Sul posto sono intervenute pattuglie che, oltre alle rituali battute in zona, attivava immediatamente una incisiva attività investigativa tesa a individuare l’autore del reato e gli eventuali suoi complici. A seguito di tale attività svolta senza soluzione di continuità fin dai momenti immediatamente successivi all’evento e fino al pomeriggio di ieri, venivano acquisiti elementi indiziari che facevano concentrare i sospetti sui due giovani da poco maggiorenni di cui si è detto sopra, già noti all’Ufficio procedente per essere inseriti in contesti delinquenziali di giovani pistoiesi. Sulla base degli elementi indicati venivano espletate le relative perquisizione nel corso delle quali, presso l’abitazione di uno dei due veniva rinvenuta la catenina sottratta due giorni prima alla anziana donna. Nel corso degli accertamenti venivamo raccolti anche altri elementi di responsabilità a carico dei due denunciati che sono al vaglio della Squadra Mobile.