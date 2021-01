Risultata positiva a cannabinoidi e alcol dopo l'incidente: denunciata 36enne

I carabinieri di Borgo San Lorenzo, lo scorso 6 gennaio sono intervenuti lungo il viale Kennedy in Borgo San Lorenzo poiché era stato segnalato un incidente stradale e a seguito degli accertamenti effettuati nella giornata di ieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza una 36enne del luogo. Nella circostanza, la donna, a bordo del suo veicolo, ha perso il controllo trovandosi con le ruote in aria. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone. Nell’impatto, però, la conducente ha riportato lesioni e per tale motivo veniva trasportata presso l’Ospedale, dove è stata sottoposta agli accertamenti ematici del caso. Dagli stessi è emersa la positività ai cannabinoidi e all’etanolo. Oltre al ritiro della patente di guida e al sequestrato del mezzo, è stata contestata la violazione, di natura penale, della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti, sempre vietata, e degli alcolici, sanzionata se superiore alla soglia di legge.