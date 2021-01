Scomparsa da Orentano, parla il compagno: "Ho detto tutto quello che sapevo"

Sul caso di Khrystyna Novak, la 29enne ucraina scomparsa da Orentano il 2 novembre scorso, parla il compagno Airam Gonzalez, 41 anni, imprenditore del settore pelli a Ponte a Cappiano, che poche ore prime la scomparsa era stato arrestato per armi e droga. Attraverso il suo legale l'uomo ha spiegato di aver detto tutto quello che c’era da dire sulla compagna e di restare a disposizione degli inquirenti, specificando che il suo interesse è quello di trovare la compagna. A renderlo noto è il quotidiano La Nazione. La madre dlela ragazza in un appello televisivo aveva supposto che l'uomo sapesse più di quanto aveva dichiarato. Al momento la Procura sta indagando per omicidio volontario a carico di ignoti.