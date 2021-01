Servizio Civile Universale alla Croce Rossa: posti per 148 giovani

Anche quest’anno giovani fra i 18 e 28 anni avranno l’opportunità di entrare a far parte della Croce Rossa, l’Organizzazione di Volontariato più grande d’Italia, grazie al Servizio Civile Universale.

Nell’ambito del Bando Ordinario 2020, in Toscana la Croce Rossa ha avviato dieci progetti distribuiti in 20 diversi comuni della regione. Grazie al coinvolgimento attivo dei Comitati CRI territoriali, 148 giovani under 30 potranno vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale dando il loro contributo in diverse attività dell’Associazione a favore delle persone vulnerabili.

Il Servizio Civile dura 12 mesi e prevede per il volontario partecipante un compenso totale di euro 439,50 netti mensili.

Sul sito del Comitato CRI della Toscana (www.cri.it/toscana) è possibile scoprire tutti i progetti ed ottenere le informazioni necessarie per compilare e presentare la domanda di iscrizione al Servizio Civile. Sul sito sono elencati anche i Comitati della Croce Rossa attuatori dei progetti, a cui è possibile rivolgersi di persona o telefonicamente per avere maggiori informazioni e supporto in fase di redazione della propria candidatura.

Come presentare domanda

Si ricorda che la domanda di partecipazione è presentabile online utilizzando la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le richieste devono arrivare entro le ore 14:00 del 15 Febbraio 2021.

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Toscana