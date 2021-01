Tenta di entrare in casa della ex fidanzata: lui in arresto, lei nei guai per stupefacenti

Questa notte a Prato, un uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A chiedere l'intervento dei carabinieri di Prato è stata l'ex fidanzata dell'uomo, un 35enne albanese, segnalando la sua presenza sotto casa mentre si stava accanendo sia contro il portone che verso la sua auto.

All'arrivo dei militari il 35enne gli si è scagliato contro, aggredendoli sia verbalmente che fisicamente. Per l'uomo è scattato l'arresto e, durante il trasferimento in caserma, avrebbe continuato a tenere un comportamento offensivo. Durante le fasi dell'arresto i carabinieri hanno rinvenuto, inoltre, uno strano odore che proveniva dall'abitazione della donna che aveva richiesto aiuto. All'interno della casa, i militari hanno scoperto una piccola ma attrezzata coltivazione di marijuana che ha comportato alla donna una denuncia per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.