Aggredisce vigilante, poi urina verso i carabinieri e li prende a calci e pugni

Ha aggredito una guardia giurata in un supermercato, poi quando sono intervenuti i carabinieri ha reagito anche contro contro di loro. L'uomo, un 23enne richiedente asilo, nigeriano, è stato arrestato ieri a Massarosa (Lucca) per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Avrebbe anche urinato davanti ai carabinieri. Da quanto ricostruito avrebbe colpito senza motivi con due pugni il vigilante. All'arrivo dei militari si sarebbe prima abbassato i pantaloni per urinare verso i militari, poi li ha aggrediti con calci e pugni. Un carabiniere ha avuto un referto di sette giorni.