Arno Volley 1967: prima gara del derby, prima vittoria con la maglia solidale

“Devo dire che in modo migliore non potevamo iniziare!” A parlare è Andrea Volterrani, Presidente Arno Volley 1967 dopo il derby vinto 3 a 1 contro Lupi estintori Pontedera. Una grande gara giocata dall’Arno Volley 1967 con la nuova maglia su cui spicca il logo della Fondazione Stella Maris. Là dove batte il cuore dei nostri campioni c’è il simbolo e la concretezza di una collaborazione all’insegna della responsabilità sociale e dell’impegno a favore della Fondazione Stella Maris e del Nuovo Ospedale dei Bambini che verrà realizzato nell’area di Cisanello a Pisa.

“Bella vittoria, di squadra, - continua Andrea Volterrani - peraltro nel derby contro il Pontedera!! Durante l’incontro ho visto una bella luce negli occhi dei miei giocatori che si trasformava in forza e in una grinta e determinazione piene di cuore: evidentemente l’incontro con Stella Maris è stato un’ infusione di energia misteriosa. C’era la voglia di vincere anche per qualcosa di più importante. Credo davvero che quella Stella che abbiamo inserito sulle nostre maglie abbia brillato in ognuno di noi aiutandoci ancora di più nella bella prestazione sportiva. Fare il bene fa bene “ .

“Sono molto felice che i ragazzi abbiano vinto il primo incontro di campionato - dice entusiasta il Presidente della Stella Maris, Avv. Giuliano Maffei - Bravissimi. Quando venerdì sera abbiamo consegnato loro le nuove maglie ho cercato di trasmettergli il “senso più profondo” che muoveva questo nostro incontro tra due realtà legate da una grande storia per il bene comune. È stato un bel momento di allenamento dell’anima sportiva che, forse, ha contribuito a questa prima vittoria. Che sia da ripetere ogni tanto? Forza, andiamo avanti...”

La Fondazione Stella Maris ringrazia di cuore l'Arno Volley

Fonte: Ufficio Stampa