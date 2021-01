Colpo notturno alla Martini Group di Montelupo

Colpo nella notte nel magazzino di via Impruneta della pelletteria Martini Group a Montelupo Fiorentino. Sono stati portati via vari prodotti di pregio in pelle. Il valore della refurtiva è ancora in corso di completamento. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza: erano in quattro, tutti mascherati. Nonostante sia scattato l'allarme e sia intervenuta la vigilanza, i ladri sono riusciti a portar via alcune scatole. La vigilanza, giunta sul posto, ha notato la porta del magazzino aperto e ha chiamato i carabinieri. Questi ultimi stanno indagando sul raid.