La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio ghiaccio oggi 24 gennaio, per tutte le aree escluso il Valdarno Inferiore (Empolese) e la Valdelsa-Valdera. Codice giallo ghiaccio lunedì 25 gennaio per tutto il territorio metropolitano. Locali formazioni di ghiaccio nelle zone interne.