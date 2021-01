A causa dello scontro tra un'auto e un furgone avvenuto in via Mariti a Firenze, un uomo è morto. L'incidente è avvenuto verso le ore 14. L'uomo, un 48enne di Viareggio, potrebbe aver avuto un malore perdendo il controllo dell'auto e finendo contro il furgone che procedeva in direzione opposta. Sul posto i sanitari e la polizia municipale.