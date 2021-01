Giorno della Memoria, agli insegnanti delle medie il dvd con la testimonianza di Liliana Segre

In vista del Giorno della Memoria del 27 gennaio, in base al protocollo sottoscritto con il MIUR e con il Patrocinio del Comune di Scandicci, la Sezione ANPI "Sergio Fallani" ha voluto fare un un piccolo dono agli Insegnanti delle terze medie dei tre Istituti comprensivi del Comune: il DVD contenente la registrazione dell'ultima testimonianza pubblica sulla Shoah di Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica nonchè Cittadina onoraria di Scandicci, ospite l'8 ottobre scorso della Cittadella della Pace di Rondine. La Segre ha scelto come sede del suo ultimo intervento pubblico Rondine, borgo vicino ad Arezzo, in quanto lì ha sede un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo, accogliendo giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza quotidiana.

Nel discorso della Segre troviamo le parole di una donna che, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, era bambina e ha vissuto le tragiche pagine delle discriminazioni razziali nel nostro Paese e gli orrori dei campi di concentramento nazisti. Una testimonianza di grande umanità che parla al cuore e alla mente di ognuna/o di noi.