Incursione nazifascista contro il giornalista durante una diretta sulla memoria: slogan e minacce

Una camminata virtuale online per il Giorno della Memoria, ma "hacker nazi-fascisti", cosi si sono definiti, hanno usato quello spazio per minacciare e scrivere slogan nazisti. È quanto accaduto ieri durante l'evento organizzato dal giornalista Marco Botti per conto della sezione soci Unicoop: l'iniziativa avrebbe dovuto 'accompagnare' virtualmente il pubblico alla scoperta dei luoghi ebraici aretini. Utilizzando falsi profili gli hacker si sono introdotti nella chat iniziando ad usare slogan nazi-fascisti e minacce

La solidarietà di Giani e Nardini

Solidierietà del presidente Eugenio Giani e dell'assessora alla memoria Alessandra Nardini al giornalista Marco Botti, per le minacce e gli insulti di stampo nazifascista subiti sabato 23 gennaio, durante la 'passeggiata virtuale' nei luoghi dell'antica comunità ebraica aretina. Un appuntamento legato alla Giornata della Memoria e organizzato da Unicoop.

"Esprimo solidarietà a nome mio personale e dell'intera comunità toscana che rappresento a Marco Botti - dichiara Giani -. Ogni iniziativa che ricordi l'orrore nazifascista dei campi di sterminio è meritevole, giacchè solo la memoria può salvarci da ogni tentativo di violenza, dandoci il coraggio e la forza di reagire sempre, anche in nome dell'amore e del rispetto per chi non c'è più, caduto vittima di persecuzioni di regime". Giani conclude con "la ferma condanna e l'augurio che siano presto identificati i responsabili".

"Voglio esprimere anch'io solidarietà a Marco Botti e ringraziare la sezione soci Arezzo di Unicoop Firenze per aver organizzato questa importante passeggiata virtuale - afferma Nardini -. Coltivare e preservare la Memoria è l'anticorpo, per usare un linguaggio che ben si adatta al momento, più potente che abbiamo contro i pericolosi e squallidi rigurgiti nazifascisti. Conoscere ciò che è stato, le pagine più buie e vergognose della storia, per impedire che possa accadere di nuovo. Questo è l'impegno che come Regione Toscana continueremo a portare avanti con ancora maggiore determinazione".