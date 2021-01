Interventi urgenti della Provincia sulle strade di competenza a causa del maltempo

Lavorano senza sosta, anche nel fine settimana, i tecnici della Provincia di Prato per rimettere in sicurezza gli avvallamenti causati dal maltempo sulle strade provinciali.

A causa delle grandi quantità d’acqua che si sono riversate a valle, in parte per via dello scioglimento della neve, in parte per le piogge degli ultimi giorni, alcune strade provinciali della Val di Bisanzio, la Sp1 nel Comune di Vernio, dove è anche crollata una porzione di muro, la Sr325 e la SP3 nel Comune di Cantagallo, hanno richiesto l’intervento urgente dei tecnici della Provincia.

“L’aumento della portata dell’acqua lungo i fossi ha portato con sé detriti che a valle hanno ostruito i tombini e le zanelle creando degli smottamenti e allagamenti della sede stradale - ha spiegato il geometra Fabrizio Pelagatti del servizio Viabilità della Provincia di Prato.

“Anche oggi che è domenica i nostri tecnici sono a lavoro senza sosta sulla viabilità provinciale. - ha aggiunto il presidente Francesco Puggelli - Si tratta di interventi di massima urgenza per permettere ai residenti della Val di Bisenzio di percorrere le strade provinciali, tra cui anche la sr325, principale arteria di collegamento con Prato, in totale sicurezza ed evitare che le piogge attese nelle prossime ore aggravino la situazione”.

I tecnici della Provincia continueranno a monitorare la situazione e saranno impegnati anche nei prossimi giorni con la ripulitura delle zanelle e dei tombini per evitare che si vengano a creare ulteriori allagamenti.

Fonte: Provincia di Prato