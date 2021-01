La Montesport cade in casa di Liberi e Forti Firenze: finisce 3-1

Il campionato nazionale volley femminile di serie B2 riprende la sua attivita' dopo lo stop forzato a causa COVID 19 dello scorso Marzo 2020.

Al Palazzetto Polivalente Paganelli di Firenze si sono incontrate la blasonata squadra di casa LIBERI E FORTI che lo scorso campionato ha terminato l'attivita' agonistica al 2° posto alle spalle della VILLA AMATI MODENA promossa poi in serie B1, e la CORBINELLI MONTESPORT compagine guidata dal neo tecnico Prof. Luigi Cantini.

Diciamo subito che e' stata una bella partita, giocata a viso aperto dalle due compagini che hanno offerto buone trame di gioco sia in attacco che in difesa.

Ne e' risultata una partita piacevole, giocata con ottimi spunti tecnici, durata circa 1 h e mezza.

Le due squadre si son date battaglia ed hanno lottato su tutti i palloni ed alla fine ha prevalso la piu' esperta squadra fiorentina che anche quest'anno, siamo sicuri, recitera' un ruolo da protagonista nel campionato nazionale di B2

Ad eccezione dell'ultimo set, i primi 3 parziali sono stati all'insegna dell'equilibrio; unico neo: il palazzetto di Firenze (come del resto gli altri in tutta Italia.......) desolatamente vuoto per mancanza di pubblico come stabilito dal protocollo federale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid.

1° set

La Corbinelli Montesport si presenta sul parquet di Firenze con la neo metronoma Alderighi in cabina di regia, Vitro' libero, Pietrelli e Bellini di banda,Calamai opposto e le confermatissime Mazzini e Mangini al centro.

Pronti via e la gara si gioca sul punto a punto (6 -6; 10 - 10; 16 -16); la squadra di casa con gli attacchi portati da Sacchetti e Degl'Innocenti cerca di mettere a dura prova la retroguardia montespertolese guidata dal giovane libero Vittoria Vitro', ma la squadra ospite, grazie ad una difesa attenta e precisa ed agli attacchi poderosi portati dalle bomber Pietrelli e Bellini, riesce a contrabattere punto su punto la piu' qualitativa squadra fiorentina.

Si arriva cosi' alla fine del set sempre in equilibrio (17 - 17 ) quando si registra un improvviso break portato dalle ragazze di coach Cantini; due muri magistrali di Mazzini e di Mangini e ripetuti attacchi vincenti portati da Giulia Pietrelli ed Irene Bellini, mettono fine alla momentanea contesa con la vittoria del primo set per la Corbinelli Montesport con il punteggio di 20 a 25 in 18 minuti di gioco

2° set

Il secondo set ha rispecchiato lo stesso canovaccio del primo; le due squadra se le sono date di santa ragione; ricezione e difese sempre attente ed attacchi efficaci hanno reso godibile ed appassionante la sfida agli occhi degli addetti ai lavori (dirigenti e staff tecnici); l'equilibrio regna sovrano anche all'inizio del 2° parziale (8 - 8; 12 - 11); poi, alla fine del set, la LIBERI E FORTI mette la freccia e si porta in vantaggio sul punteggio sul 19 a 15: a questo punto coach Cantini, sponda CORBINELLI MONTESPORT, cerca di correre ai ripari ed apporta due sostituzioni al sestetto base: escono la palleggiatrice Caterina Alderighi per far posto alla giovane Giulia Para e l'opposto Capitan Rubina Calamai per Chiara Checchi. Le fiorentine, scatenate sotto rete, non si fermano e con alcuni attacchi di pregevole fattura, conquistano il secondo parziale con il punteggio di 25 a 19 in 26 minuti di gioco.

3° set

Combattutissimo e bellissimo anche il 3 parziale, a testimonianza della bonta' qualitativa dei roster delle due squadre.

La Corbinelli Montesport ritorna sul parquet con il sesto base presentato nel 1° set.

Inizio sprint per fiorentine che piazzano un 5 a 1 e successivamente un 14 a 9; le montespertolesi si rifanno sotto; capitan Rubina Calamai sprona le sue compagne e con grande generosita' e caparbieta' ristabiliscono la parita' sul 16 a 16. Le ragazze di coach Alderani non ci stanno e riescono ad allungare al momento giusto

(23 - 21); un attacco portato dall'attaccante ospite Giulia Pietrelli e murato dalle centrali fiorentine, permettono alle padrone di casa di portarsi sul 24 a 23. e subito dopo di aggiudicarsi il 3° parziale con il risultato di 25 a 23 dopo 26 minuti di gioco.

4° set

Il 4° set risulta monotematico e senza storia.

Liberi e Forti la fa da padrona e vuole chiudere la pratica; la squadra di coach Alderani parte fortissimo e si porta sul 10 a 3 e successivamente sul 16 a 7.

Corbinelli Montesport fa fatica a reggere il ritmo delle fiorentine e sembra spegnersi sotto gli attacchi portati da Sacchetti e Degl'Innocenti.

Dopo 21 minuti di gioco, Liberi e Forti conquista anche il 4 e decisivo set con il punteggio di 25 a 15 e si aggiudica il match di apertura.

Questo il commento alla gara di coach Cantini della Corbinelli Montesport : " Sapevamo di incontrare un'ottima squadra ed avevamo preparato bene la partita in settimana. Pero' alcuni errori di inesperienza e caratteriali non ci hanno permesso di dare continuita' all'ottimo primo set giocato in maniera ordinata a razionale. Ad un certo punto del match ho pensato di poter fare il colpaccio in casa di una sicura protagonista in campionato. E' stato decisivo il 3 set: con un po' piu' di cattiveria agonistica, adesso saremmo a parlare di un altro risultato. Comunque una buona prova delle mie ragazze che ci permette di guardare con ottimismo alla prossima partita che giocheremo tra le mura amica sabato 30 gennaio contro Autorev Spezia"

ALAZZETTO POLIVALENTE PAGANELLI, VIALE GUIDONI FIRENZE

LIBERI E FORTI FIRENZE - CORBINELLI MONTESPORT : 3 - 1

parziali : 20 - 25 in 18 minuti; 25 -19 in 26 minuti: 25 - 23 in 26 minuti; 25 - 15 in 21 minuti

Arbitri : Sig. PANAIIA di Scandicci (FI) e Sig. LANDINI di Vinci (FI)

LIBERI E FORTI FIRENZE:

RANIERI - BATORI - SANTUCCI - STARNOTTI - NERI - NAPOLITANO - SALVUCCI - FILIPPINI - DEGL'INNOCENTI - SACCHETTI - FIESOLI (K)- AGRESTI (L)

Allenatore: Sig. Alderani ;

CORBINELLI MONTESPORT:

MAZZINGHI - ALDERIGHI - BELLINI - CHECCHI - MAZZINI - MANGINI - CALAMAI (K) -PIETRELLI - DOZI - PARA- AGNETTA - VITRO' (L)

Allenatore : Sig. Cantini

Fonte: Montesport