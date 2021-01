Piccola frana in via Montebono, istituito il senso alternato di marcia

Le abbondanti piogge di questi giorni hanno lasciato il segno anche sul territorio comunale di Fucecchio. Una piccola frana si è verificata questa mattina in via Montebono, nella zona collinare delle Cerbaie, tra le frazioni di Torre e Vedute. Uno smottamento che ha costretto l'amministrazione comunale ad intervenire con gli uomini del cantiere per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal movimento franoso. La viabilità rimane aperta ma sul posto è stato istituito il senso di marcia alternato.

"I territori collinari come il nostro - dice il sindaco Alessio Spinelli - in caso di piogge insistenti sono i più sottoposti ai rischi di frane e piccoli smottamenti. Anzi, per quanto sta accadendo in questi giorni in altre parti della Toscana e d'Italia, devo dire che a Fucecchio il danno subito non è stato particolarmente significativo. Coglieremo l'occasione per sistemare la strada definitivamente mettendo fin da subito i tecnici al lavoro e cercando di reperire le somme necessarie per eseguire prontamente i lavori. Via Montebono è uan strada collinare ma è un asse viario particolarmente importante perché unisce la Strada Provinciale Pesciatina al capoluogo".

Fonte: Comune di Fucecchio