Ragazzine scomparse, parla la madre della 17enne

Continuano le ricerche delle due ragazze, una residente in Valdera e l'altra a Reggello, che sarebbero fuggite insieme e di cui non si hanno notizie da una decina di giorni. La madre della ragazza di Pontedera ha rilasciato una intervista al quotidiano La Nazione nella quale ha dichiarato di non aver fatto denuncia di scomparsa e di sentire la figlia tutti i giorni. Per la donna, quindi, non si tratterebbe di una fuga: la madre ha spiegato che le ragazze avrebbero organizzato un weekend fuori, poi avrebbero allungato la piccola gita fermandosi da amici nel Nord Italia. La figlia gli avrebbe anche assicurato di fare ritorno presto.La madre, infine, ha specificato che la figlia non avrebbe costretto nessuno a fuggire con lei.

Proprio i familiari della ragazza di Reggello, 16 anni, ne hanno però denunciato la scomparsa. Quest'ultima sarebbe peraltro senza soldi, senza documenti e senza neppure il cellulare. Su facebook anche la 16enne rassicura di star bene e di non essere scomparsa.