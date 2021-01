Resiste ai controlli dei carabinieri: arrestato 19enne

A Bientina i carabinieri di Pontedera, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione repressione dei reati, hanno tratto in arresto un 19enne. Nel dettaglio i carabinieri a Vicopisano hanno controllato un'autovettura con a bordo il soggetto che si dava immediatamente alla fuga. L'uomo, giunto a Bientina, vedendo sopraggiungere la pattuglia dei carabinieri, intervenuti a supporto dei colleghi, è entrato in una rotatoria percorrendola in linea retta, per poi urtare due alberi e finire la corsa contro il parapetto di un ponte. L’uomo, dichiarato in stato di arresto, veniva immediatamente soccorso e trasportato per le cure del caso presso l’Ospedale di Pontedera.