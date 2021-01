Ristorante di Montelupo resta aperto di sera, a cena 27 clienti: sanzionato il proprietario

Un ristoratore di Montelupo Fiorentino è stato sanzionato nella sera di venerdì dalla polizia municipale in quanto, in violazione delle normative anti-covid, era rimasto aperto la sera per cena. Secondo quanto ricostruito erano almeno 27 le persone che stavano cenando nel locale. Come spesso ormai accade ad 'incastrare' il ristoratore e i clienti sono stati i social network: erano stati infatti visti foto e post della serata, quindi la segnalazione e gli accertamenti da parte della municipale.