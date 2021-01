Ruba carte di credito e le usa per gli acquisti: denunciato 48enne di Fucecchio

I carabinieri di Fucecchio hanno deferito un 48enne marocchino per indebito utilizzo di carte di credito. Nella giornata del 9 gennaio, i militari hanno ricevuto una denuncia da parte di un 55enne del luogo che poco prima, a Santa Croce sull’Arno, dove si trovava per ragioni di lavoro, aveva subito il furto del portafogli dall’interno della propria autovettura, dove erano custoditi i suoi documenti personali, una carta bancomat ed una carta di credito. L’immediata attività d’indagine condotta ha consentito di individuare il 48enne marocchino, residente ormai da tempo a Fucecchio, quale indebito utilizzatore proprio della carta di credito sottratta giorni prima al 55enne, utilizzata per acquisti di vario genere anche in esercizi commerciali della cittadina.