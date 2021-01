Segre e Gratteri cittadini onorari, il M5S: "Due grandi figure. Li accogliamo con orgoglio"

Con grande orgoglio il Movimento 5 Stelle di Empoli accoglie i nuovi cittadini onorari Liliana Segre e Nicola Gratteri. Negli ultimi giorni hanno dimostrato ancora una volta la loro grandezza. La senatrice Segre si è recata in senato per dare il suo voto nonostante il parere negativo del proprio medico e il magistrato Gratteri protagonista dell'apertura del maxi processo alla 'ndrangheta in Calabria . Mentre nei telegiornali, nei canali pubblici e privati e sui soliti giornaloni si perde tempo a parlare di un insensato narcisista, il procuratore Gratteri sta celebrando uno dei processi più importanti degli ultimi 30 anni, dopo quello alla mafia, che vedrà coinvolti 300 imputati un esercito di avvocati e testimoni. Nessun titolo eclatante sui giornali o spazi adeguati nei telegiornali della TV di stato o in altre private. Il sostegno dei partiti tradizionali a parte il M5S è stato pressoché inesistente. Noi continuiamo a dare sostegno e solidarietà ad un uomo/magistrato straordinario che sta sfidando la 'ndrangheta!

Movimento 5 Stelle Empoli