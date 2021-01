Si è spacciato per un poliziotto in borghese intervenuto per il furto in abitazione, ma in realtà era il ladro. È stato sorpreso usl pianerottolo della casa appena visitata dai ladri, ma la proprietaria si è accorta che l'uomo stava mentendo quando ormai si era già allontanato.E' accaduto ieri mattina in uno stabile in Oltrarno a Firenze. Sulla vicenda indaga la polizia. Non ancora quantificato il bottino.