Sopralluogo della Lega a Cerbaiola: "Il Comune sistemi il riscaldamento in palestra"

Abbiamo fatto questo sopralluogo al centro diurno per disabili di Cerbaiola aassieme al consigliere Giovanni Galli della Commissione Sanità.

Arrivate diverse segnalazioni e siamo andati a verificare il caso della struttura. Recentemente la segnalazione è arrivata in Consiglio comunale. L'assessore Torrini si è limitata a leggere una comunicazione dell'Asl senza aggiungere niente di suo. Non sappiamo bene cosa voglia fare l'amministrazione comunale. Si parla della nuova struttura con solo i ragazzi autistici del Terrafino. Per il futuro degli altri ragazzi l'assessore non ha saputo rispondere.

La struttura è funzionale, ci sono molte stanze per fare laboratori diversi, ottimo per il rischio pandemia dividere in piccoli gruppi. La criticità più grande è quella della palestra inutilizzata, con un impianto di riscaldamento datato, che funzionava già parzialmente ai tempi e ora non funzionante. Per le attività motorie i ragazzi venivano portati fuori dalla struttura, e adesso non è più possibile.

Il Comune si deve occupare di lavori straordinari in quanto proprietario della struttura, è grave che non si sia pensato a lavori alla palestra. È assurdo avere la palestra senza utilizzarlo, sarebbe stato importante durante la pandemia. È necessario che il Comune si attivi.

Trasferire i ragazzi potrebbe essere un trauma, è una realtà che conoscono già. Abbiamo parlato con numerosi genitori che condividono questo punto di vista. Aspettiamo risposte chiare dall'amministrazione. Chiediamo che l'assessore Torrini si svegli sulla questione. L'associazione I Ragazzi di Cerbaiola non ha partecipato all'insediamento della Commissione disabilità, molte famiglie si sono sentite lasciate sole.

Per quanto riguarda la legionella ci hanno assicurato che il batterio non c'è ma occorre vigilare affinché non arrivi. La questione verrà portata anche a livello regionale.

Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli