Uisp Empoli Valdelsa, ripartono le coppe giovanili toscane di Pallavolo

Il 5 Marzo 2021 ripartono le coppe giovanili toscane di Pallavolo, organizzati dal comitato Uisp Empoli Valdelsa.

Le iscrizioni sono già aperte e lo rimarranno fino al 15 Febbraio. I campionati in partenza sono: Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13. Tutte quante le categorie ripartono sia nel Maschile che nel Femminile.

Le due squadre prime classificate di ogni campionato hanno diritto a partecipare alle finali regionali e, in base al regolamento nazionale, tutte le squadre che prendono parte al campionato regionale, potranno prendere parte al campionato nazionale.

Il tesseramento di atleti, dirigenti e società è aperto fino al 31 Marzo 2021.

Gli incontri si terranno ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Ogni squadra che si iscrive accetta e si impegna al rispetto del Protocollo Covid Nazionale UISP reperibile al seguente link http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf e del Regolamento Nazionale Uisp Pallavolo http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/16%20-%20PALLAVOLO.pdf.

Per maggiori informazioni contattare le responsabili della struttura di attività Pallavolo Ilaria Giusti (i.giusti@uisp.it cell. 3381069290) e Francesca Peruzzi (francescaperuzzi1@gmail.com cell. 3491919703).

Fonte: UISP Empoli Valdelsa