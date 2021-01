Colpo da 10mila euro al supermercato Coop: due arrestati, due riescono a fuggire

Hanno portato via un armadio metallico e scardinato la cassaforte dal supermercato Coop di Lamporecchio, per un bottino complessivo di 10mila euro in contanti. La banda, però, è stata sorpresa dai carabinieri in una zona paludosa di Ponte Buggianese. In tutto erano quattro persone: due uomini sono stati arrestati per furto aggravato, mentre gli altri sono riusciti a darsi alla fuga. I ladri sono stati intercettati mentre scaricavano la refurtiva da un furgone. Due sono fuggiti approfittando della zona impervia, mentre due italiani di 35 e 55 anni, residenti a Buggiano e Prato, sono stati arrestati.