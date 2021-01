Ecco 4,5 milioni per la non autosufficienza e vita indipendente nel Pistoiese

"Dopo le ultime modifiche tecniche - ha dichiarato in un post sulla propria pagina Facebook la consigliera regionale del Pd, e membro della Commissione Sanità, Federica Fratoni - una recente delibera di Giunta Regionale ha definito il quadro complessivo delle risorse messe a disposizione per garantire l’estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza oltre i 65 anni e la continuità dei progetti di “Vita indipendente”.

Il quadro complessivo di risorse disponibili supera i 270 milioni di euro in Toscana, dei quali la maggior parte sono direttamente in dotazione alle varie Asl per quanto riguarda le Rsa ed i Centri diurni mentre oltre 68 milioni sono messi a disposizione direttamente dalla Regione.

Fra questi, per l’area della Valdinievole ci sono 1.788.953,00 euro per quanto riguarda il fondo per la non autosufficienza e 377.133,42 euro per “Vita indipendente”. Sul fronte pistoiese, invece, si parla di 2.746.662 euro per la non autosufficienza e 638.939,56 euro per la continuità del progetto “Vita indipendente”.

Ritengo che, mai come in questo momento di emergenza sanitaria, potenziare e rafforzare il sistema dell’assistenza domiciliare per i diversamente abili sia fondamentale per poter garantire a tutti gli stessi diritti e, soprattutto, far sentire meno sole queste persone e non emarginarle ulteriormente".