Giornata della Memoria, le iniziative a Pontedera

In occasione della Giornata della Memoria, con l’obiettivo di informare e testimoniare al tempo stesso l’impegno delle Istituzioni sui temi della memoria della Shoah e della deportazione politica e razziale perpetrata dal nazifascismo, l’Amministrazione comunale propone agli Istituti Comprensivi del comune di Pontedera una serie di iniziative a supporto della didattica, pensate in collaborazione con la compagnia teatrale “Mimesis” e destinate, in particolare, agli alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.

Le proposte dal titolo “Il viaggio di Mr. Biscotto” e “Giacere sul fondo“, interamente gratuite per le scuole, hanno un taglio laboratoriale teatrale e si articoleranno lungo un calendario che abbraccerà le prossime settimane fino alla fine del mese di febbraio.

Parallelamente, gli alunni delle scuole primarie e medie avranno la possibilità di ascoltare la testimonianza di Laura Geloni, dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio (ANED), figlia dello scomparso concittadino Italo Geloni, ex deportato e attivo promotore di viaggi-pellegrinaggio nei luoghi dello sterminio in Germania e Austria, che hanno coinvolto gli studenti delle nostre scuole, anche a livello regionale, ormai da molti anni.

“L’uso della memoria come racconto –commentano gli assessori Cocilova e Mori– crediamo sia una delle forme più efficaci per stimolare la riflessione dei bambini e dei ragazzi sulla Shoah. L’incontro con l’esperienza dell’altro, che passa attraverso la recitazione e la lettura nella proposta di Mimesis e attraverso le parole della testimonianza di chi ha visto e vissuto la deportazione (Geloni), diviene l’occasione per riflettere criticamente sulla nostra identità e sul tempo nel quale ci troviamo a vivere, considerando l’irrinunciabile necessità di sensibilizzare ed educare piccoli e giovanissimi al valore della Memoria come strumento alto di formazione del senso civico e del rispetto delle differenze.”

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa