Giubbotti antiproiettile e anti taglio alla municipale di Firenze: la richiesta della Lega

“Abbiamo presentato oggi – dichiara il Consigliere della Lega Antonio Montelatici – una mozione importante pensata per la nostra Polizia Municipale, volta a dotare il Corpo di giubbotti antiproiettile e anti taglio”.

“Una misura – continua – introdotta anche nel Comune di Genova, dove il Corpo era guidato dall’attuale Comandante Tinella. Fatto curioso che Firenze ne sia ancora oggi priva, in quanto nella classifica sulla criminalità redatta dal sole 24 ore, la nostra città si classifica alla terza posizione, mentre Genova è al decimo. Troviamo assurdo il diniego della maggioranza PD di Firenze a questa proposta, perché contraria alla gestione già premiata del Comandante Tinella, nonché superficiale verso la sicurezza dei nostri poliziotti”.

“Allora ci domandiamo – conclude Montelatici – perché i giubbotti anti proiettile e anti taglio vanno bene per Genova, ma non per Firenze?”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa