Il Papa nomina don Clemenzia fra i Consultori della Congregazione per la Dottrina della Fede

Papa Francesco ha nominato questa mattina tre nuovi Consultori della Congregazione per la Dottrina della Fede, fra questi don Alessandro Clemenzia, 39 anni, sacerdote dell’Arcidiocesi di Firenze, Professore presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e dell’Istituto Universitario Sophia, docente di Ecclesiologia. Un importante riconoscimento per don Clemenzia, per la Chiesa fiorentina e per le due università. Gli altri due Consultori nominati dal Santo Padre sono mons. Antonio Pitta, Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense; e don Luca Ezio Bolis, Professore presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Fonte: Ufficio stampa Arcidiocesi di Firenze