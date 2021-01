Troppi professori in quarantena, stop di 4 giorni per una scuola di Chianciano

Erano troppi i docenti in quarantena per un contatto con persona positiva e per questo, una scuola è stata chiusa. L'episodio si è verificato a Chianciano Terme dove il sindaco, Andrea Marchetti, ha emesso oggi un'ordinanza per la chiusura della scuola secondaria di primo grado 'Federigo Tozzi'.

La chiusura dal 26 al 30 gennaio, di tipo organizzativa data la mancanza di professori, arriva su richiesta del dirigente scolastico dopo che la Asl ha messo in quarantena cautelativa otto docenti, a seguito del contatto diretto con una persona risultata positiva al Covid-19.