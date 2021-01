Svaligiano casa e minacciano la famiglia con coltelli e badili, terrore a Castelfiorentino

Un crimine efferato quello avvenuto a Castelfiorentino. Non si sono accontentati di prendere tutto ciò che era di valore al piano terra e al primo piano dell'appartamento di Castelfiorentino in cui avevano fatto ingresso. Hanno fatto irruzione anche nel seminterrato dove stava cenando una famiglia e li hanno minacciati con coltelli e badili presi dal giardino, pretendendo di farsi aprire la cassaforte.

Il fatto sarebbe accaduto ieri sera attorno alle 21 in una casa del borgo castellano. Un membro della famiglia ha ricostruito la vicenda su cui adesso stanno indagando i carabinieri di Castelfiorentino e della Compagnia di Empoli.

Presenti in casa una donna, la madre di 90 anni, il figlio e la fidanzata di quest'ultimo. Secondo quanto raccontato, i malviventi (pare 5) dal volto travisato con sciarpe e scaldacollo avrebbero aperto con tutta probabilità la porta principale. Indisturbati hanno messo a soqquadro le camere, mentre al piano di sotto la famiglia stava cenando senza aver sentito avvertimenti.

Poi la parte peggiore. I cinque sarebbero scesi al piano di sotto, armati, minacciando la famiglia di consegnare tutto quanto e di farsi aprire anche la cassaforte dal giovane. L'anziana è crollata sul divano in preda a un malore alla vista del gruppo armato e gli altri sono stati loro prede finché non se ne sono andati. Non sono riusciti a portare via il contenuto della cassaforte per il troppo tempo trascorso, con il rischio di essere acciuffati. Il bottino finale è stato di sole 350 euro.

Quando se ne sono andati i rapinatori, non prima di aver minacciato i membri della famiglia, sono stati allertati i carabinieri che in brevissimo tempo hanno raggiunto l'abitazione e hanno tentato una prima caccia all'uomo. Nel frattempo sono state prese le testimonianze della famiglia e sono stati raccolti tutti gli indizi che potevano aiutare le indagini.