Retiambiente, PD Cascina: "Rollo e Lega giocano a nascondino"

Su Retiambiente Lega e lista Rollo giocano a nascondino. Il voto sul cambio di statuto sarebbe potuto ricadere nel passato mandato amministrativo, ma, come su altri fronti, la destra ha puntato a prendere tempo e rinviare la pratica per non assumersi responsabilità. Cascina è stato probabilmente l’ultimo dei 101 Comuni soci di Retiambiente a votare in consiglio.

In queste settimane non abbiamo comunque perso tempo. La differenza sta tra un’azione solo polemica e il lavoro per i cittadini. Grazie all’impegno di queste settimane il nostro Comune ha trovato spazio in un soggetto che va a gestire il ciclo dei rifiuti in tutta l’area della costa nord della Toscana. Cascina è tra i 25 membri del comitato di controllo di Retiambiente.



L’ex-reggente critica, ma dimentica di aver visto decadere la sua denuncia contro Retiambiente. Un’altra delle sue plateali e inefficaci azioni. Propaganda, non concretezza. E l’ex-reggente non vede neppure le contraddizioni del partito con cui è stato eletto nel 2016. La Lega di Pisa ha votato a favore del cambio di statuto di Retiambiente, la Lega di Cascina ha votato contro la stessa pratica.



È sempre più singolare vedere che chi parla di concretezza e si scaglia contro le ideologie è la stessa persona che nel mandato passato ha indossato la maglia “Salvini premier”, ha condiviso le battaglie ideologiche della Lega per quasi tutto il mandato e, a pochi mesi dal voto, si è svegliato e ha scelto di correre da solo.



PD Cascina