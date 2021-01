Da Firenze la Società Dantesca Italiana è partner del Festival del Medioevo

La Società Dantesca Italiana ha concesso il proprio patrocinio al Festival del Medioevo che quest'anno avrà come tema portante "Il tempo di Dante" (Gubbio, 22-26 settembre 2021) .

Fondata a Firenze nel 1888, la Società Dantesca Italiana promuove e contribuisce a divulgare manifestazioni ed iniziative che abbiano lo scopo di tener vivo il culto di Dante Alighieri, padre della lingua e della letteratura italiana. In particolare il sodalizio cura e incoraggia la pubblicazione di opere sulla vita, sui tempi e sugli scritti del Divino Poeta agevolando la collaborazione tra studiosi ed enti con analoghe finalità.

Presidente della società scientifica, che non ha fini di lucro, è Marcello Ciccuto, professore ordinario di Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. Il dantista americano Robert Hollander, per molti anni docente all'università di Princeton, è il presidente onorario. La sede della SDI è nel Palagio dell'Arte della Lana, una delle torri antiche meglio conservate di Firenze, in pieno centro storico.

Fonte: Festival del Medioevo