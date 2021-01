Stalking, 52enne scopre nuova residenza della ex compagna a Pisa

Nuovo ammonimento nella provincia di Pisa legato a persecuzioni nei confronti delle donne. Un 52enne albanese si è visto presentare l'ammonimento del questore per lo stalking nei confronti dell'ex moglie, che lo aveva lasciato dopo anni e si era rifugiata in una struttura protetta dove avrebbe potuto rifasrsi una vita.

Così non è andata per le pressioni dell'uomo. È riuscito a scoprire la nuova residenza della donna e ha cominciato a pedinarla e ad aspettarla sotto casa e nei luoghi che frequentava. Nel frattempo la minacciava di ritorsioni per la scelta dell'abbandono. L'uomo è stato poi convocato in Questura dove gli è stata notificata la misura; se ci riprova anche una sola volta, rischia l'arresto in flagranza e la denuncia d'ufficio per atti persecutori.