Toscana strade Spa, Tozzi (Lega): "Razionalizzare le partecipate"

“Prima di pensare a costituire nuove società partecipate come Toscana strade spa, dovremmo pensare a un serio piano di razionalizzazione di quelle esistenti - dichiara la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, vicepresidente della commissione Bilancio - In regione infatti ne abbiamo diverse che presentano situazioni di gravi criticità sotto il profilo economico-finanziario e che soffrono per la mancanza di piani industriali di rilancio in settori strategici, nonché per una crisi di liquidità sempre più preoccupante”.

“Ragionare secondo una logica economica porta a domande evidenti, sulle quali il presidente Giani dovrebbe fermarsi a riflettere: come si alimenterà la nuova società, se come sostiene l'assessore Baccelli non verrà messo il pedaggio? Ricorrerà al debito? Oltre a far cassa con gli autovelox, non spunterà fuori un balzello per gli autotrasportatori e, in generale, gli utenti? Come si dovrebbero pagare gli investimenti? Chi e come si accollerà i costi della manutenzione?” domanda Tozzi, che ha preparato un'interrogazione in consiglio regionale sulla nuova società.

“Sappiamo che gli enti locali, per non parlare della città metropolitana, sono sempre più alle prese con gravi difficoltà economiche per via della costante carenza di risorse: da chi dunque verrà capitalizzata la nuova società? Io credo – aggiunge la consigliera leghista - che serva più serietà e meno annunci: qui non si tratta di costituire nuove società ovvero altri carrozzoni, ma di sostenere anzitutto finanziariamente gli enti locali sul fronte della manutenzione delle strade”.

“La Fi-Pi-Li, come è noto, insiste su un territorio molto fragile, come testimoniano anche recenti frane avvenute in loco, e molti Comuni non hanno risorse per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio stesso – conclude Tozzi - questo è il vero problema da affrontare, non moltiplicare le poltrone per nascondere le responsabilità e oscurare le mancate scelte”.

