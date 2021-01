Tre indagati e 1000 persone controllate: il fine settimana nelle stazioni ferroviarie toscane

Il bilancio di questo fine settimana della polizia di stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie toscane, ammonta a 3 indagati e 1000 persone controllate.

Sabato 23 gennaio a Firenze, un uomo di 35 anni, albanese irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per la violazione della normativa sugli stranieri.

Il giorno dopo, domenica 24, durante il servizio ai varchi d'accesso ai treni della stazione di Firenze Santa Maria Novella, un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'uomo, diretto a Napoli, ha tentato di evitare il controllo affermando di essere in ritardo per prendere il treno. Gli operatori polfer, insospettiti dal suo comportamento e stato di agitazione poiché si toccava continuamente la tasca, hanno eseguito un controllo. Da quest'ultimo gli agenti hanno rinvenuto il coltello di oltre 15 cm, con una lama lunga 7 cm, e due frammenti di sostanza stupefacente, comportando al 46enne anche un illecito amministrativo.

La notte scorsa, sempre a Firenze, un giovane di nazionalità marocchina è stato intercettato ai varchi d'accesso ai treni, diretto a Venezia. Il ragazzo, sprovvisto di documenti di identificazione, è risultato poi essere minorenne ed è stato affidato al centro HUB per minori di Firenze.