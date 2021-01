Vandali di notte alla scuola di Ribolla, fiamme e danni: edificio chiuso

Una sorpresa amara quella che personale scolastico e alunni si sono ritrovati questa mattina di fronte, al rientro dopo il fine settimana. Le loro scuole, la primaria e la secondaria di Ribolla a Roccastrada, sono state vandalizzate. L'episodio si sarebbe verificato presumibilmente tra sabato e domenica nell'edificio che raggruppa le due scuole in piazza della Libertà, dove i vandali sarebbero entrati accendendo anche un fuoco.

Il sindaco Francesco Limatola, insieme ai tecnici del Comune e alla presenza delle forze dell'ordine, ha fatto un sopralluogo: domani saranno già effettuati interventi di ripristino dei locali e degli arredi. Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza di chiusura per consentire lo svolgimento dei lavori.

La frazione di Ribolla non sarebbe nuova per altri episodi del genere che il Comune ha sempre segnalato alle forze dell'ordine, "ma non si era mai arrivati a così tanto". Un episodio "gravissimo da condannare fermamente" ha continuato il sindaco Limatola, "questa volta è stato superato il limite e credo che debbano essere messe in campo tutte le azioni di prevenzione, controllo e repressione da parte degli organi competenti".