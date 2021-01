Bando a San Giuliano Terme, CNA informa le imprese

Contributi per imprese e attività, è uscito il bando del comune di San Giuliano Terme.

CNA lo ha già segnalato alle aziende iscritte e in una nota “coglie l’occasione per ringraziare il Comune di San Giuliano Terme per il notevole sforzo economico (rispetto alla disponibilità di risorse del bilancio comunale) destinato al sostegno delle attività presenti nel territorio comunale. Il ringraziamento al Comune di San Giuliano Terme è anche dovuto per aver recepito alcune osservazioni che abbiamo avuto modo di avanzare nella fase di elaborazione del bando e che crediamo abbia contribuito a migliorare le condizioni di equità e accessibilità del bando. Partecipare è molto semplice e non son richieste documentazioni difficili da predisporre.

Speriamo che possa essere un sostegno utile ed efficace – prosegue la nota CNA-, insieme anche alle altre misure disposte a livello nazionale e regionale, per sostenere un tessuto produttivo che oggi è davvero allo stremo.

Il bando peraltro privilegia attività ed imprese che assicurano più posti di lavoro oltre a quelle che hanno subito maggiori penalizzazioni sui propri fatturati.

Unico rischio è che, vista la vivacità, ma soprattutto la densità del tessuto economico locale, si disperdano eccessivamente i fondi stanziati, ma in ogni caso è un tentativo generoso che vale la pena di fare”.

Fonte: Cna Pisa - ufficio stampa