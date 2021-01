Cadavere in spiaggia a Marina di Carrara, la donna è finita in un canale dopo un incidente stradale

Il cadavere trovato nella spiaggia di Marina di Carrara potrebbe essere finito a causa di un incidente in scooter. Elisa Bongiorni, 50 anni, dipendente delle Poste all'ufficio di Sarzana, è morta negli scorsi giorni. La sua scomparsa è legata a un violento temporale nei pressi dell'area. La donna tornava da Sarzana, dove era andata a trovare la sorella, fino a Castelnuovo Magra. Il mezzo è stato trovato in un fosso vicino all'abitazione della donna, nei pressi della variante Aurelia. Il tratto del torrente sfocia nel Magra e in quel tratto vi è un parapetto distrutto. La polstrada sta eseguendo i rilievi ma quetsa pare la prima ricostruzione ufficiale. Dopo la caduta nel canale la donna è stata trascinata via dalla corrente ed è morta in mare. Il cadavere poi è stato trasportato dalla mareggiata sulla spiaggia. Domani si terrà l'autopsia all'ospedale di Cisanello. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Massa Carrara.