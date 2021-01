Cantieri per un mese in piazza Togliatti a Scandicci, ecco cosa cambia

Individuate aree sosta alternative per i 30 giorni di cantiere nella piazza e per i sabati di mercato sull’asse. Con i lavori torrette elettriche per le forniture ai banchi degli esercenti, oltre ad arredo verde per impedire il passaggio dall’area dissestata dalle radici dei pini.

Trenta giorni di lavori in piazza Togliatti da lunedì 1 febbraio 2021 per l’impianto di fornitura elettrica ai banchi degli esercenti del mercato, con il cablaggio dell’intera area, nuove torrette, nuovi contatori e quadro, per un investimento di 120 mila euro da quadro economico a carico dell’Amministrazione Comunale. Nello stesso periodo sarà realizzato un nuovo arredo urbano e di verde pubblico temporaneo nella zona attorno ai pini (lungo il lato della piazza a proseguimento di via Monti), per delimitarla e impedire ai pedoni il passaggio dall’area dissestata dalle radici degli alberi.

Nelle quattro settimane di cantieri il mercato settimanale dei non alimentari si tiene in tutta l’area della piazzetta Rossa, lungo l’intero asse urbano dall’incrocio con via Foscolo fino a tutta piazza Matteotti, e nel controviale della piazza parallelo alla direttrice via Dante – via Roma (il mercato settimanale degli alimentari nel rispetto delle norme anticovid sui distanziamenti continua a tenersi regolarmente in piazza Resistenza); i mercati rionali nei giorni feriali si tengono invece lungo la viabilità della semipedonalizzazione di piazza Togliatti.

A partire da lunedì 1 febbraio per i trenta giorni di cantiere nell’intera piazza Togliatti è in vigore il divieto di sosta, così come al sabato lungo tutto l’asse urbano e nel controviale di piazza Matteotti dove sono presenti i banchi del mercato settimanale.

Per ovviare e ridurre al massimo i disagi dovuti alla diminuzione dei posti auto nell’intero periodo e nelle date dei mercati, l’Amministrazione Comunale ha individuato una serie di aree relativamente vicine e raggiungibili dal centro cittadino, dove è possibile trovare parcheggio: le zone sono quelle di via Allende, via Marzoppina, via Rialdoli, via Neruda a San Giusto con la possibilità di raggiungere il centro attraversando la Greve con la passerella pedonale, e nelle area di via Sant’Antonio e via Torricelli più vicine a Matteotti per il sabato. Il consiglio è in ogni caso quello di raggiungere l’area mercato senza auto in tutti i casi in cui sia possibile.

Al piano per la cantierizzazione di piazza Togliatti hanno collaborato gli assessorati al Commercio, ai Lavori pubblici, al Verde e all’Arredo urbano, oltre al Comando di Polizia Municipale del Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa