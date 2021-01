Cedimento stradale in via del Pino, chiusura all’intersezione con via del Viperaio

Polizia Municipale e Protezione Civile comunale sono intervenute nella serata di ieri, lunedì 25 gennaio, per un cedimento stradale verificatosi in via del Pino, all’altezza dell’intersezione con via del Viperaio (strada ad accesso privato).

Si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto di via del Pino interessato dall’evento franoso, fino alla fine dei lavori di ripristino.

I due tratti di via del Pino a valle e a monte del punto interessato saranno normalmente percorribili. L'accesso ai residenti della strada privata di via del Viperaio è garantito da via del Pino a valle del tratto interessato (cioè ai mezzi provenienti dalla direzione nord, che potranno svoltare a sinistra in via del Viperaio, immediatamente prima dell’interruzione).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa