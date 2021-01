Certaldo nel coordinamento fiorentino di Azione

Firenze si spopola e i paesi dell’hinterland si rinnovano con nuovi abitanti, lavori e attività. Affrontiamo il cambiamento come occasione di rilancio per il capoluogo toscano e i piccoli centri, che contano quasi 1 milione di abitanti. Puntare su ambiente, viabilità e trasporti per diventare il cuore della ripresa economica. Con questo obiettivo nasce il Coordinamento della Città metropolitana di Firenze in Azione”.

È l’annuncio di Milena Brath, referente cittadina di Firenze In Azione e alla guida del Coordinamento Città Metropolitana Firenze In Azione. Gli altri componenti: Luca Ferrara, referente del Comitato di Empoli, Giuseppe Mazzara, referente del Comitato di Figline e Incisa Valdarno, Mario Guarna, referente del Comitato di Certaldo, Pasquale Patella, referente del Comitato di Reggello.

“Con quasi un milione di abitanti nell’Area metropolitana, occorrono nuove politiche per Firenze e il suo centro storico, ma anche per i comuni limitrofi, dove le famiglie negli ultimi due anni hanno scelto di vivere per costi immobiliari più bassi e condizioni di vita meno stressanti. Un passo necessario – dice Brath - altrimenti in futuro gli squilibri tra città e hinterland rischiano di essere irreparabili. Un banco di prova per tutti i partiti, Azione compresa, saranno le prossime amministrative a Sesto Fiorentino e Reggello”.

Fonte: Azione Certaldo