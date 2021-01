EuropaVerde: "Preoccupati per il taglio del verde alla Badia"

"Siamo molto preoccupati per la gestione del verde e del patrimonio arboreo pubblico nei quartieri della Badia a Colle di Val d'Elsa". Inizia così la nota firmata dal portavoce provinciale di Europa Verde, David Poggialini, in merito al taglio degli alberi eseguito in uno dei più grandi quartieri residenziali di Colle di Val d'Elsa.

"Abbiamo letto delle lamentele dei cittadini e dell'associazione Italia Nostra" si legge ancora nella nota "e abbiamo incontrato una delegazione di abitanti che hanno manifestato la preoccupazione rispetto alle modalità con cui si stanno eseguendo le potature, che in alcuni casi hanno ridotto notevolmente l'altezza e l'estensione delle piante, con il rischio di provocarne l'indebolimento del fusto. E' questo che succede quando si esegue una potatura eccessiva".

"Per questo" conclude la nota "chiediamo un incontro urgente con il sindaco e l'assessore all'ambiente, per verificare quanto sta accadendo e, soprattutto, per presentare alcune proposte in materia di gestione pubblica e condivisa degli spazi verdi. Una di queste potrebbe essere quella di istituire un 'osservatorio pubblico' con cittadini esperti ed appassionati nella gestione del verde e del patrimonio arboreo. Confidiamo nella sensibilità politica da parte di tutta la coalizione".

