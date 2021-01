Firenze in Rosa a fianco di Careggi: donato un ecografo in memoria di Caterina Tacconi Stefanelli

L'associazione fiorentina, da sempre in prima linea per la prevenzione del tumore al seno, ha donato alla Radiodiagnostica Senologica un altro macchinario tecnologico di alta efficienza e prestazione: un ecografo di nuova tecnologia in grado di restituire immagini di grande chiarezza diagnostica per un'analisi di elevata accuratezza.

Il nuovo ecografo, donato in memoria di Caterina Tacconi Stefanelli, scomparsa prematuramente 5 anni fa, è stato presentato oggi, 26/01/21, alle ore 12.00 presso la Maternità di Careggi a Firenze (piano terreno sala Margherita). Sono intervenuti oltre al Dott. Jacopo Nori, Direttore della Diagnostica Senologica AOUC, e a Lucia De Ranieri, Presidente di Firenze in Rosa Onlus, la Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, l'Assessore del Comune di Firenze Sara Funaro ed il Direttore generale di Careggi Rocco Damone.

"Grazie a Firenze in Rosa Careggi è la prima struttura sanitaria a Firenze ad avere la possibilità di utilizzare questa tecnologia innovativa, che consente la fusione delle immagini ecografiche con quelle della mammografia e della risonanza magnetica", dichiara il dottor Jacopo Nori Direttore della Diagnostica Senologica AOUC.

"Questo ecografo permette di eseguire biopsie più precise con una visione più accurata della microvascolarizzazione del tumore e un miglioramento nella capacità di analisi delle lesioni neoplastiche. Lo strumento è molto utile sia con finalità diagnostiche che interventistiche, come guida nelle procedure bioptiche. La potenzialità di utilizzo arriva a circa trenta pazienti al giorno e anche questo contribuisce ulteriormente ad una più efficiente gestione delle liste d'attesa", conclude Nori.

"Oggi più che mai - dichiara Lucia De Ranieri presidente di Firenze in Rosa Onlus - la diagnosi precoce è essenziale per la salvaguardia della salute, in quanto permette di individuare il tumore in una fase di formazione iniziale rendendo attuabili interventi terapeutici il più possibile conservativi ed in grado di favorire un percorso di guarigione. Appare pertanto evidente come l'impiego di macchinari diagnostici di sempre maggiore efficienza diventi fondamentale. In questo campo Firenze in Rosa Onlus porta avanti con impegno campagne di raccolta fondi per dotare il territorio di strumenti sempre più all'avanguardia, in grado di offrire una diagnosi sempre più completa, rapida e precisa. "

In rappresentanza della Regione Toscana è intervenuta la Vicepresidente Stefania Saccardi portando i saluti dell'Assessore alla sanità Bezzini: "Ringrazio di cuore Firenze in Rosa. Questa donazione esprime la capacità di fare rete e creare sinergie tra associazioni, sistema sanitario toscano e le aziende della nostra Regione, permettendoci di offrire un buon servizio ai nostri cittadini e a tutti coloro che scelgono la Toscana per iniziare il loro percorso di cura".

"Sono particolarmente felice di essere qui oggi - dichiara l'Assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro - la pandemia ha portato a concentrarci su alcune specifiche tematiche, il mondo dell'associazionismo ha incontrato numerose difficoltà per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività. Il traguardo raggiunto da Firenze in Rosa assume un significato ancora più forte visto il periodo storico che stiamo vivendo. È necessario contribuire alla collaborazione tra il mondo dell'associazionismo e le istituzioni e tenere sempre accesi i riflettori sulla prevenzione e sulla cura delle persone".

"La donazione di queste attrezzature ci consente di fare sempre meglio - dichiara il Direttore generale di Careggi Rocco Damone - La prevenzione è un elemento centrale e strategico: i comportamenti e gli stili di vita che sono sempre stati promossi dalla Regione Toscana oggi tornano più che mai attuali in relazione al COVID-19. È e sarà importante continuare a concentrare i nostri sforzi per prevenire e mantenere la salute."

"Proprio in questo periodo storico di difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19 - aggiunge De Ranieri - che ha fatto registrare un notevole calo degli screening, è fondamentale ricordare alle persone quanto sia importante fare prevenzione. Per questo motivo Firenze in Rosa Onlus è sempre più impegnata in iniziative sul territorio volte a sensibilizzare donne, ma anche uomini, affinché si sottopongano a controlli periodici. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto nell'ambizioso progetto che ci eravamo prefissati per il 2020. Questo prezioso investimento per la salute è stato reso possibile grazie al generoso contributo dei molti donatori che sostengono l'associazione e che credono nella necessità di supportare la lotta al tumore con la ricerca e l'impiego di tecnologie di avanguardia".

Si ringraziano per la partecipazione anche il Dott. Vittorio Miele, Direttore del Dipartimento Diagnostica per immagine e laboratorio AOUC, il Prof Marco Carini Direttore del Dipartimento Oncologico, il Prof Felice Petraglia Direttore del Dipartimento materno infantile

Fonte: Firenze in Rosa Onlus