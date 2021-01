Guru plagiava donne a Massa, sorpreso a chattare con le 'fedeli': dai domiciliari al carcere

Truffava numerose donne a Massa dicendo di avere 'doti divine'. L'ex agente assicurativo, 42 anni di Alessandria, dopo essere finito agli arresti domiciliari, adesso è finito in carcere per l'aggravarsi della sua posizione. L'uomo avrebbe violato le disposizioni del gip che gli imponeva il divieto di comunicare con le 'fedeli' dal momento che era stato messo agli arresti domiciliari. Il 42enne è così finito nel carcere di Alessandria dove è in attesa del giudizio immediato.